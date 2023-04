Maria Ohisalo ilmoittaa aikeistaan vihreiden puheenjohtajana pääsiäisen jälkeen

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei ole vielä päättänyt, hakeeko hän jatkokautta puolueen puheenjohtajana. Hänen toinen kaksivuotiskautensa puheenjohtajana tulee päätökseen kesäkuussa.

Ohisalo aikoo ilmoittaa aikeistaan pääsiäisen jälkeen.

Hänen mukaansa vihreiden kynnys lähteä hallitukseen on hyvin korkea.

– Emme lähde hallitukseen, joka leikkaa koulutuksesta, jarruttaa ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa tai lisää eriarvoisuutta. Vihreät ei suostu viherpesemään sellaisen hallituksen politiikkaa, Ohisalo sanoo tiedotteessa.

Puolue kärsi vaalitappion ja menetti seitsemän paikkaa sunnuntain eduskuntavaaleissa.

– Tappiossa on aina hopeareunus, sillä se pakottaa uudistumaan. Vihreiden on pystyttävä tarjoamaan tulevaisuusvisio, joka puhuttelee ihmisiä. Olemme puolueena saavuttaneet pohjakosketuksen. Nyt on aika sisuuntua ja nousta tästä ylöspäin.