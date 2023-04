Turun kirjastoissa tehtiin viime vuonna lainausennätyksiä, vaikka valtakunnalisesti lainausmäärät eivät vielä ole palautuneet koronavuosia edeltävälle tasolla, kertoo aluehallintovirasto. Turussa lainattiin viime vuonna yhteensä 3 230 316 kirjaa, mikä on yli 333 000 kirjaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ennen koronaa vuonna 2019 lainausmäärä oli 3 121 508 kirjaa.

Vuosi 2022 ei vieläkään ollut kirjastoille täysin normaali toimintavuosi, sillä viimeiset koronarajoitukset olivat voimassa helmi−maaliskuuhun saakka. Yhteensä maamme kirjastoista lainattiin vuonna 2022 yli 80 miljoonaa lainaa. Lasten kaunokirjallisuutta lainattiin koko maassa 30 miljoonaa kertaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös lasten kaunokirjallisuuden hankinta nousi ennätyslukemiin, kun kirjastoihin hankittiin yli 700 000 lasten kaunokirjaa, mikä vaikuttaa positiivisesti myös lainaukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kuntien välillä on alueellisia eroja lainauksessa ja lainaajamäärissä. Osassa kirjastoista lainauksen ja lainaajien määrä on pysynyt samana tai hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna. Käyttäjäpotentiaalia on paljon. Kirjastoseuran toteuttamassa Suomalaiset ja kirjastot 2023 -kyselyssä puolet suomalaisista voisi käyttää kirjastoa nykyistä enemmän.

Koronasta palautuminen vaikuttaa näkyvän fyysisissä kirjastokäynneissä nopeimmin, ja kirjastotilat ja lisääntyneet tapahtumat vetävät kuntalaisia kirjastoon. Vuonna 2022 kirjastoissa vierailtiin yli 41 miljoonaa kertaa. Valtakunnallisesti käynnit ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia, ja joka neljännessä kunnassa käynnit ovat lisääntyneet reilusti tätä enemmän.

Ukrainan kriisi näkyy kirjastotilastoissa muunkielisten kirjojen hankinnan ja lainauksen lisääntymisenä. Kasvun taustalla on todennäköisesti myös TikTokin Kirjatok-ilmiö, jonka seurauksena innostus lukea englanninkielistä kirjallisuutta on lisääntynyt. E-kirjojen lainaus oli vuonna 2022 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021, e-lehtien suosio sen sijaan jatkui ja niiden käyttö lisääntyi 11 prosenttia. Kirjastojen saavutettavuus on edelleen parantunut uusien omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä.