Sähköpotkulaudat palaavat katukuvaan Turussa

Vuokrattavat sähköpotkulaudat palaavat jälleen Turun katukuvaan talvitauon jälkeen. Sähköpotkulautayhtiö Tier kertoo lautojensa palaavan Turussa ja Raisiossa tänään maanantaina. Lautoja otetaan käyttöön vaiheittain sääolosuhteet huomioiden. Palvelua on varauduttu sulkemaan tilapäisesti etenkin liukkaiden pakkaskelien ajaksi.

Turun kaupungin teettämän selvityksen mukaan sähköpotkulautailijat ovat eniten turvattomuutta aiheuttava tekijä. Kaupunki onkin luvannut ryhtyä toimiin sähköpotkulautailun haittojen kitkemiseksi.

Jo kevään aikana katukuvaan on tulossa lisää pysäköintipaikkoja sähköpotkulaudoille helpottamaan ruuhkaisimpien alueiden tilannetta. Osassa pysäkäintipaikkoja kokeiluun otetaan myös sähköpotkulautatelineet. Lisäksi kaupunki on luvannut valvoa pysäköintiä tarkemmin. Potkulautojen käyttäjiä on tarkoitus myös opastaa aiempaa enemmän.

