Erdogan on vahvistanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin Turkissa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vahvistanut maan parlamentin päätöksen Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista, ja ratifiointi on julkaistu maan virallisessa lehdessä.

Asia on vahvistettu tämänpäiväisessä Turkin virallisen lehden numerossa.

Turkin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden äänin 276–0 myöhään torstai-iltana tuntikausia kestäneen maratonistunnon päätteeksi. STT seurasi äänestystä parlamentin oman televisiokanavan suorasta lähetyksestä. Parlamentin päätökselle tarvittiin vielä Erdoganin vahvistus, joka saatiin huomattavasti odotettua nopeammin.

Unkari toimittanut jo ratifiointiasiakirjansa Washingtoniin

Aiemmin Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinut Unkari toimitti oman ratifiointiasiakirjansa perille Washingtoniin jo perjantaina. Ratifiointiasiakirjat talletetaan Yhdysvaltain ulkoministeriöön Washingtonissa.

Kun Unkarin ja Turkin asiakirjat on talletettu, on seuraavana vuorossa Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) allekirjoittaman liittymiskirjan tallettaminen ulkoministeriöön Washingtonissa. Tämä on se hetki, jolloin Suomesta tulee Naton jäsen.

Ulkoministeriöstä ei osattu eilen kertoa STT:lle sitä, miten tai kuka asiakirjan toimittaa Yhdysvaltain ulkoministeriöön. Ainakin teoriassa lienee mahdollista, että allekirjoitettu liittymisasiakirja toimitetaan jo etukäteen valmiiksi Yhdysvaltoihin odottamaan h-hetkeä.