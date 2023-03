Turun seudulla kadonnut 14-vuotias Markos yhä kateissa, poliisi pyytää edelleen havaintoja

Lounais-Suomen poliisi kaipaa edelleen havaintoja Turun seudulla kadonneesta 14-vuotiaasta Markoksesta.

Asiasta tiedotettiin ensimmäisen kerran 21. maaliskuuta. Poliisi kertoo saaneensa uutisoinnin jälkeen lukuisia yleisövihjeitä, mutta poikaa ei ole tavoitettu.

Aiemmin poliisi kertoi pojan olleen yhteydessä kuitenkin kavereihinsa. Poikaa ei epäillä rikoksesta, eikä hänellä ole poliisin tietojen mukaan hätää.

Kansalaisia pyydetään edelleen ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kaikista kadonneeseen liittyvistä havainnoista tai tiedoista.

Poika on 175–180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hyvin hoikka. Hänellä on tummanruskeat hiukset, jotka ovat otsalta hieman muuta leikkausta pidemmät. Poliisin mukaan hän on pukeutunut todennäköisesti mustaan takkiin ja mustiin, kapeisiin farkkuihin.

Kadonneeseen liittyvät havainnot ja tiedot voi toimittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.