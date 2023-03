Toimi näin, jos et saanut paperista ilmoitusta äänioikeudesta tai olet hukannut sen

Eduskuntavaalipäivä on ylihuomenna sunnuntaina, ja moni saattaa kaivella kotona paperipinoja äänioikeudesta kertovaa kirjekuorta etsien. Lähes miljoona äänioikeutettua on saanut ilmoituksen äänioikeudestaan sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta. Näin on käynyt, jos on ilmoittanut haluavansa julkishallinnon viestit sähköisesti. Suomi.fi-viesteihin saa nykyisin satojen organisaatioiden viestejä.

– Suurimpia lähetysmääriä ovat Verohallinnon viestit ja juuri nämä vaalien äänioikeusilmoitukset, palveluomistaja Maria Juka-Lahdenperä Digi- ja väestötietovirastosta kertoo.

Suomi.fi-palveluun tulevasta viestistä saa ilmoituksen omaan sähköpostiinsa. Jos on ladannut Suomi.fi-sovelluksen, saa viesteistä myös niin sanotun push-ilmoituksen puhelimeensa. Juka-Lahdenperä korostaa, että on tärkeää pitää palveluun ilmoitettu sähköposti ajantasaisena.

Suomi.fi -palvelusta löytyvä ilmoitus äänioikeudesta on näköiskappale paperisesta ilmoituksesta eli siitä näkyvät kaikki samat tiedot kuin paperisessakin ilmoituksessa, muun muassa vaalipäivän äänestyspaikka. Ilmoitusta ei tarvitse tulostaa mukaansa. Jos on saanut tiedot kotiin paperilla, mutta kirjekuori on hukassa, vaalipäivän äänestyspaikkansa voi etsiä netistä osoitteesta vaalit.fi. Mukaan tarvitaan kaikissa tapauksissa henkilöllisyystodistus.

Jos alkaa kaduttaa, että on tilannut julkishallinnon viestejä sähköisesti, ne voi peruuttaa Suomi.fi-viesteissä.

– Silloin menettää kaikki muutkin sähköisesti tähän palveluun tulevat viestit ja ne tulevat jatkossa paperipostina, Juka-Lahdenperä muistuttaa.​