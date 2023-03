JORI LIIMATAINEN

Turun kaupunki on teettänyt kuntoarvion vuonna 1973 valmistuneesta Paattisten aluetalosta. Sen mukaan tiilirakenteinen talo tarvitsisi julkisivuremontin. Tiilien pintoja on lohkeillut irti ja niiden saumoissa sekä betonirakenteisissa sokkeleissa on rapautumaa.