Finanssivalvonta (Fiva) ilmoittaa nostavansa pankkien pääomavaatimuksia. Luottolaitoksille asetetaan vaatimus yhden prosentin suuruisesta järjestelmäriskipuskurista. Fivan mukaan puskuri vahvistaa suomalaisen pankkisektorin riskinkantokykyä.

Vaatimus ei tule yllätyksenä, sillä Fiva tiedotti jo joulukuussa valmistautuvansa päättämään asiasta. Puskuri tulee pakolliseksi siirtymäajan jälkeen huhtikuun 2024 alusta. Aiemmin voimassa ollut pääomavaatimus poistettiin koronaviruspandemian vuoksi keväällä 2020.

Fivan mukaan puskurin asettaminen on perusteltua, sillä Suomen pankkisektorin rakenteelliset haavoittuvuudet ovat vähintään samansuuruiset kuin ennen pandemiaa, jolloin vaatimusta edellisen kerran sovellettiin.

– Vahvan vakavaraisuuden ansiosta Suomen luottolaitossektorin riskinkantokyky on hyvä. Sektorin rakenteelliset haavoittuvuudet edellyttävät kuitenkin erityisen hyvää pääomitusta. Sen vuoksi on perusteltua palauttaa pääomavaatimukset suunnilleen koronapandemiaa edeltävälle tasolle aiemman suunnitelman mukaisesti, sanoo Fivan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.

Fiva arvioi, ettei puskurivaikutus heikennä merkittävästi pankkien lainanantokykyä, jos talouskehitys on ennakoidun mukaista.

Finanssivalvonta päätti samassa yhteydessä pitää muiden, kuin ensiasuntojen ostoa varten otettujen uusien asuntolainojen lainakaton ennallaan 85 prosentissa. Lainakatolla tarkoitetaan sitä, että myönnettävän lainan määrä voi enimmillään olla 85 prosenttia lainan vakuuksien käyvästä arvosta. Myös ensiasunnon ostajien 95 prosentin lainakatto pysyy ennallaan.

Fivan mukaan asuntokauppa on vähentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Kotitalouksien lainanhoitokyvyn se uskoo nykysuhdanteessa heikkenevän, mutta pysyvän pääosin hyvänä.

– Koska kotitalouksien velkamäärä suhteessa tuloihin on säilynyt korkeana, on tärkeää pyrkiä siihen, että asuntolainanottajilla on riittävä taloudellinen kestokyky lainanhoitorasituksen ja muiden elinkustannusten kasvun ja asuntojen vakuusarvojen laskun varalle, Fivan tiedotteessa kommentoidaan päätöstä.

