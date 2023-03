SAK:ssa epäillään perussuomalaisia kaksilla rattailla ajamisesta – Purra ja puoluetoimisto vastaavat eri tavalla kiky-maksujen palauttamisesta työnantajille

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kommentti kiky-maksuista on herättänyt närää ainakin vasemmistoliitossa, SDP:ssä ja palkansaajajärjestöissä.

Keskiviikon MTV:n pääministeritentissä Purra sanoi, ettei kannata kiky-maksujen siirtämistä takaisin työnantajalle.

– Emme kannata sitä, hän sanoi.

Palkansaajajärjestö SAK:n helmikuisessa kyselyssä perussuomalaiset ilmoitti kannattavansa kiky-maksujen siirtämistä työntekijöiltä takaisin työnantajien maksettavaksi. Puolue perusteli tuolloin, että asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa. Kysely oli osa SAK:n ja sen jäsenliittojen äänestysaktivointikampanjaa.

Ristiriitaa puolueen ja Purran linjauksissa on ihmetellyt esimerkiksi Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta. SAK:n ja sen jäsenliittojen vaalien kärkitavoite on ollut, että kiky-maksut siirretään takaisin työnantajille.

– Teollisuusliitossa olemme olleet käsityksessä, että persut kannattavat maksujen siirtoa. Asia on selvitettävä. Osana kampanjointia olemme kertoneet puolueen olevan tavoitteemme takana, hän tviittasi keskiviikkona.

Purra: Selkeä virhe puoluetoimistolla

Purra kertoo Uusi Suomi -lehdelle, että puoluetoimistolla on tapahtunut virhe vastattaessa SAK:n helmikuiseen kyselyyn kiky-maksujen siirrosta työnantajalle.

– SAK:n kysely, johon on vastattu eri tavalla, niin tämä ei valitettavasti ole käynyt ollenkaan minun tai poliittisen johdon pöydällä. Eli siinä on tapahtunut selkeä virhe puoluetoimistolla, kun työntekijä on siihen kyselyyn vastannut, Purra sanoo.

SAK:sta kerrotaan STT:lle, että perussuomalaisten vastaukset oli allekirjoittanut puolueen työmies Matti Putkonen.

Putkosella on vahva tausta ammattiyhdistysliikkeessä. Hän on työskennellyt muun muassa Metalliliitossa, joka vuonna 2017 yhdistyi kahden muun ammattiliiton kanssa Teollisuusliitoksi.

"Takinkääntö palkansaajapetos"

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman pitää Purran takinkääntöä perussuomalaisten palkansaajapetoksena.

– Nyt hinku uuteen oikeistohallitukseen on niin kova, että takki kääntyi jo ennen vaaleja, Lindtman toteaa tiedotteessa.

Hän nostaa esille, että jo yli 1,7 miljoonaa suomalaista on äänestänyt ennakkoon.

– Joukossa on satojatuhansia palkansaajia, jotka ovat antaneet äänensä siinä uskossa, että perussuomalaiset ovat valmiita parantamaan heidän ostovoimaansa.

SAK:n järjestöasiantuntija Jussi Kukkola kysyy Twitterissä, oliko alun perinkin kyse kaksilla rattailla ajelusta.

Sosiaalivakuutusmaksut siirrettiin työnantajilta työntekijöiden maksettaviksi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sopiman niin sanotun kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Vuoden 2016 kiky-sopimuksella haluttiin parantaa työllisyyttä ja kilpailukykyä painamalla työnantajien kustannuksia alaspäin. Hallituksessa olivat tuolloin keskustan lisäksi perussuomalaiset ja kokoomus.

Nyt palkansaajajärjestöt ja osa puolueista haluavat puolestaan palauttaa kiky-maksut työnantajille, jotta palkansaajien ostovoimaa voitaisiin vahvistaa julkista taloutta heikentämättä.