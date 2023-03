Poliisilaitoksen Instagram-tili kaapattiin

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Instagram-tili kaapattiini joulukuussa. Tilin kaappauksesta tehtiin rikosilmoitus ja tapausta tutkii Helsingin poliisilaitos. On edelleen selvityksen alla, onko tilin sisältöä mahdollista saada palautettua. Helsingin poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Annika Rajasalon mukaan se on kuitenkin epätodennäköistä.

– Huomasimme, että tilillemme kirjautuminen oli estetty. Toimimme välittömästi sovelluksen ohjeiden mukaan palauttaaksemme pääsyn tilille ja otimme yhteyttä Instagramin omistavan Metan nimeämään poliisin yhteyshenkilöön. Reagoimme tilanteeseen heti kun asia huomattiin, kyseessä on enintään tunnin aikaviive, mutta asiat etenevät suurten organisaatioiden, kuten Metan kanssa, kovin hitaasti ja aikaa selvityksiin on kulunut kohtuuttoman paljon, Rajasalo sanoo.

Instagram-tilillä ei ollut salaista sisältöä.

– Kaikki tilillä ollut sisältö oli julkista, joten mitään salassa pidettävää sisältöä ei ole joutunut vääriin käsiin. Lisäksi saimme alkuperäisen @iupoliisi käyttäjänimemme takaisin käyttöön. Suurin tappio meidän näkökulmastamme on se, että menetimme 10 000 seuraajaamme ja upean sisällön, jota olemme julkaisseet Instagramissa jo vuodesta 2014 saakka, Rajasalo harmittelee.

Tili avataan tänään uudelleen samalla vanhalla @iupoliisi -käyttäjänimellä.

Tapauksen yhteydessä poliisi muistuttaa, että kukaan ei ole täysin turvassa kalasteluyrityksiltä somessa.

– Tässä oli taas kaikille sosiaalisen median käyttäjille hyvä muistutus siitä, että edes poliisi ei välty kanaviinsa kohdistuvilta hyökkäyksiltä ja varkausyrityksiltä. Lisäksi monet kalasteluviestit ovat niin taitavasti tehtyjä, että niitä voi olla erittäin hankalaa erottaa aidoista ja asiallisista viesteistä, Rajasalo muistuttaa.

Poliisi kehottaa toimimaan nopeasti, jos oma sometili joutuu kaappauksen kohteeksi. Tilin voi yrittää saada takaisin haltuun Instagramin ohjeiden avulla. Jos ohjeista ei ole apua, seuraava askel on ottaa yhteyttä Instagramin ylläpitoon.

– Mitä pitempään kaappaaja hallinnoi tiliä, sitä vaikeampi tiliä on saada takaisin. Lisäksi sisällön menettäminen on tällöin todennäköisempää. Sometilin kaappauksesta kannattaa aina tehdä ilmoitus alustan ylläpidolle ja Kyberturvallisuuskeskukselle. Jos kyseessä on kiristysyritys, ilmoitus poliisille on tarpeen, Rajasalo ohjeistaa.

Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan ohjeet sosiaalisen median huijausten varalta. Some-tilin kaappaus ja toisena henkilönä esiintyminen voivat myös täyttää esimerkiksi identiteettivarkauden tunnusmerkistön, jos teko aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa. Esimerkiksi tunnetulle somevaikuttajalle tilin kaappaaminen aiheuttaisi todennäköisesti taloudellista vahinkoa. Myös niin sanottuja kaksoisolentotilejä tehdään yhä enemmän. Poliisihallituksen mukaan kaksoistilejä on tehty myös vaaliehdokkaille ja poliisille.

– Ainakin muutama eduskuntavaaliehdokas on saanut tällaisia kaksoistilejä, ja viime kuukausien aikana olemme havainneet, että myös muutamalle poliisille on luotu väärennetty tili. Silloin someen ilmestyy kaksoistili, jossa on oikean henkilön kuvia, mutta tiliä pyörittääkin joku toinen ihminen, kertoo ylitarkastaja Anna Lind Poliisihallituksesta.

Itä-Uudenmaan poliisin sometilien turvallisuuteen liittyviä ohjeita on nyt päivitetty ja tilejä päivittävää henkilöstöä koulutettu uudelleen.