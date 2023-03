Korkeahintaisten sähkösopimusten piirissä olevien aseman kohtuullistamista selvitetään – tarkastelussa esimerkiksi "armahduslaki"

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keskiviikkona Juha Karhun ja Maija Dahlbergin laatimaan selvityksen ja ehdotuksia korkeahintaisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi. Velvoiteoikeuden professori emeritus Karhun ja julkisoikeuden apulaisprofessori Dahlbergin tekemän selvitystyön tulee valmistua toukokuun 2023 loppuun mennessä.

– Viime syksyn aikana monet joutuivat vaihtamaan sähkösopimuksensa poikkeuksellisen korkeahintaiseen sopimukseen. Nyt sähkön pörssihinta on kohtuullistunut, mutta satojatuhansia suomalaisia on kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen vankina. Irtautuminen tällaisesta sopimuksesta voi olla kohtuuttoman hankalaa, ja epäoikeudenmukainen tilanne kaipaa ratkaisuja. Selvittäjillä on tärkeä työ arvioida ja ehdottaa keinoja, joilla kalleimman sähkönhinnan aikana tehtyihin sopimuksiin voidaan vaikuttaa, painottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Selvitystyössä tarkastellaan ainakin mahdollisuutta irtaantua erityyppisistä määräaikaisista sopimuksista sekä kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tukea korkeisiin hintoihin sitoutuneita kuluttajia sopimushinnan ja kohtuulliseksi katsottavan hinnan erotuksella sekä mahdollista kertaluonteista "armahduslakia".

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen nimeää selvitystyölle ministeriön virkamiehistä koostuvan tukiryhmän.

Eduskunta edellytti takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksestä päättäessään, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sähköhyvityksen ja muiden tukimuotojen toimivuutta. Lisäksi edellytettiin ryhtymistä kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi.

Sähkön kuluttajahinnat nousivat poikkeuksellisen korkealle tasolle vuoden 2022 loppupuoliskolla Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman sähkö- ja energiamarkkinoille aiheuttaman kriisin takia. Hinnat kääntyivät voimakkaaseen laskuun kuluvan vuoden tammikuussa, mutta suuri joukko kuluttajia oli jo tehnyt määräaikaisen sähkösopimuksen korkeiden hintojen ajanjakson aikana.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Datahuoneen keräämän hinta-aineiston mukaan joulukuussa 2022 on ollut 420 000 määräaikaista sähkönmyyntisopimusta, joissa sähköenergian hinta on ylittänyt 20 senttiä kilowattitunnilta. Määrä on noin 13 prosenttia kaikista sähkönsopimuksista.