Sampo aikoo jakautua: ehdottaa Mandatumin irrottamista omaksi yhtiökseen ja listaamista pörssiin

Vakuutuskonserni Sammon hallitus ehdottaa yhtiön jakautumista. Yhtiön hallitus on päättänyt esittää Sammon yhtiökokoukselle, että finanssipalveluyhtiö Mandatum eriytetään Sampo-konsernista omaksi yhtiökseen. Yhtiö tiedotti asiasta keskiviikkona ennen puolta päivää. Mandatum tarjoaa esimerkiksi omaisuuden- ja varainhoidon, sijoittamisen ja säästämisen sekä palkitsemisen palveluita niin henkilö-, yritys- kuin yrittäjäasiakkaille.

Hallituksen ehdotus tulee Sammon yhtiökokouksen käsittelyyn toukokuussa. Mandatum listattaisiin myönteisen päätöksen myötä pörssiin. Sammon nykyiset osakkaat saisivat jakautumisessa yhden Mandatumin osakkeen jokaista Sammon osakettaan kohti.

Jakautumisessa Sammon täysin omistaman Mandatum Holdingin osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle, jonka olisi tarkoitus aloittaa toimintansa lokakuun alusta. Jakautumisesta ei koidu välittömiä veroseuraamuksia Sammon Suomessa asuville osakkeenomistajille.

Päätös Mandatumin eriyttämisestä on odotettu. Taustalla on Sammon hallituksen viime joulukuussa käynnistämä strateginen arvio Mandatumin roolista osana konsernia. Turkulaislähtöinen Sampo on pyrkinyt pitkään karsimaan rönsyjään ja keskittymään jatkossa vain vakuutusliiketoimintaan.

– Jakautumisen myötä syntyy johtava, puhtaasti vahinkovakuuttamiseen keskittyvä pohjoismainen konserni, joka kykenee korkeaan ja vakaaseen pääoman tuottoon, sekä itsenäinen Mandatum, sanoo Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos yhtiön tiedotteessa.

Wahlroosin mukaan Sammon mahdollisuudet tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset, sillä yhtiön strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa.

– Mandatum on merkittävä finanssipalveluiden tarjoaja, joka on vahvan brändinsä ansiosta hyvissä asemissa kasvaakseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta varainhoitotoimialan mahdollisessa konsolidaatiossa kotimaassa, Wahlroos kommentoi eriytyvän Mandatumin näkymiä.

Sammon hallitus arvioi etenkin sijoitustoiminnan olevan Mandatumin päävahvuuksia.

– Yhtiöllä on erinomaiset näytöt useisiin eri varallisuusluokkiin kuuluvien arvopaperien hoidosta, mukaan lukien private debt -sijoitukset ja muut vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Mandatumin hallinnoitavat varat olivat vuoden 2022 lopussa 16 miljardia euroa pois lukien Sampo-konsernin muiden yhtiöiden puolesta hallinnoitu sijoitusvarallisuus, hallitus kirjoittaa tiedotteessa.

Hallituksen näkemyksen mukaan Mandatum voisi itsenäisenä, listattuna yhtiönä laajentua myös uusiin asiakassegmentteihin Suomen ulkopuolelle.

– Tällainen kasvu edellyttäisi kuitenkin sitoumuksia, joita Sammon hallitus ei koe mahdollisiksi Sammon vahinkovakuutuksen keskittyvä strategia huomioiden, hallitus näkee.

Jakautumisen toteutuessa Sammon sijoitusjohtaja Patrick Lapveteläisestä tulisi Mandatumin hallituksen puheenjohtajana. Lapveteläinen on toiminut Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen ja Mandatum Asset Managementin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021.

Mandatumin tulos ennen veroja oli viime vuonna 236 miljoonaa euroa, eli noin 14 prosenttia koko Sampo-konsernin tuloksesta ennen veroja ja ilman satunnaisia eriä. Ilman Mandatumia konsernin tulos ennen veroja olisi ollut 1 627 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 2,33 euroa raportoidun 2,69 euron sijaan.

Konsernin vakavaraisuusvaatimuksesta Mandatumin osuus on ollut 20 prosenttia eli kokoaan suurempi. Vahinkovakuuttamiseen keskittyessään Sammon hallitus arvioikin yhtiön voivan kohentaa pääoman tuottoa samalla, kun markkinariski pienentyy. Mandatumin eriyttäminen vähentäisi jäljelle jäävän Sampo-konsernin riskipitoisten sijoitusten ja laskuperustekorkoisen vakuutuskannan määrää.

– Tämä alentaisi sekä tuloksen että pääoman volatiliteettia. Vähentämällä altistumistaan markkinoiden mahdollisiin stressitilanteisiin Sampo voisi toimia nykyistä pienemmillä pääomapuskureilla, yhtiön hallitus kirjoittaa.

