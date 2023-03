Turkulainen Jenna Honkanen, 31, sairastui syömishäiriöön ala-asteen syömispakon vuoksi ja tyrmää Ilpoisten koulun "häpeäkujan" – "Kaikki oli syötävä, itkit tai yökit"

Turkulainen Jenna Honkanen, 31, on sairastanut syömishäiriötä vuosia ja yrittää edelleen parantua siitä. Hän uskoo sairastuneensa jo alakouluikäisenä kouluruokailussa käytössä olleen syömispakon vuoksi.

– Jäkärlän koulussa oli syömispakko. Olin itse aina pieniruokainen, joten tarkoituksella otin vähän ruokaa, mutta keittäjien ja opettajien mielestä määrä ei aina riittänyt ja ruokaa tultiin laittamaan lautaselle lisää. Kaikki oli syötävä, itkit tai yökit.

Honkanen kertoo joskus istuneensa ruokalassa jopa tunteja, kunnes lautanen oli tyhjä. Opettajat vahtivat syömistä. Jos tunnin alkaessa ruokaa oli lautasella vielä jäljellä, jatkoi keittäjä vahtimista. Joskus lautaselle jääneen ruuan sai heittää pois, mutta siitä tehtiin iso numero.

– Sai nuhtelua ja vihaisia katseita. Moni oppi piilottamaan ruokaa esimerkiksi paperin sisään.

Honkanen kertoo sairastavansa epätyypillistä syömishäiriötä ja emetofobiaa eli oksentamisen pelkoa.

Epätyypillinen syömishäiriö on nimeltään hieman harhaanjohtava, sillä se on kaikista yleisin syömishäiriö. Epätyypillisestä syömishäiriöstä on kyse, kun se ei täytä kaikkia laihuushäiriön, ahmimishäiriön tai muun määritellyn syömishäiriön diagnostisia kriteerejä. Epätyypillisen syömishäiriön oireita voivat olla muun muassa ruuan jatkuva ajatteleminen, syömiseen ja ruokailuun liittyvien tunteiden häiriintyminen sekä syömiskäyttäytymisen vaihtelut paastoamisen, ahmimisen ja normaalin syömisen välillä.

Honkanen kertoo, että häntä pelottaa syödä uusissa paikoissa ja isoissa porukoissa.

– Silloin ruoka on vihollinen. Tällöin tulee helposti takauma kouluruokailuista ja mietin, että mitä ajatellaan, jos en tykkää tai en jaksa syödä. Mitä jos tulee huono olo ja oksennan.

Turun Sanomat kertoi tiistaina Ilpoisten kouluruokalan astioiden ja biojätteen palautuslinjastosta, jossa ruokailijat jaotellaan eri käytäville sen mukaan onko lautaselle jäänyt ruokaa vai ei. Käytävät oli koristeltu huomiota herättävillä vihreillä ja punaisilla ylä- ja alapeukaloilla. Hävikin vähentämiseksi ideoitu käytäntö tuomittiin sosiaalisessa mediassa lapsille syömiseen liittyvää häpeää ja paineita aiheuttavaksi. Somekohun myötä peukaloiden kuvat poistettiin, mutta kahden jonon systeemiä päätettiin jatkaa astioiden palauttamisen sujuvoittamiseksi.

Myös Honkanen tuomitsee sosiaalisessa mediassa Ilpoisten "häpeäkujaksi" nimetyn käytännön.

– Ruokailuun ei saa liittää häpeää. Ruokailurauha kuuluu kaikille. Pakottamalla tai häpeää aiheuttamalla voi tehdä hallaa, joka vaikuttaa pitkään. Omaa sairauttani läpikäydään psykiatrilla ja myöhemmin luultavasti psykoterapiassa.

Honkanen kertoo oman ruokaan liittyvän pelon ja ahdistuksen olevan jatkuvasti vahvasti läsnä. Hän toivoo, että ruokaan liittyvä ahdistus ei siirry hänen lapselleen.

– Olen huomannut painottavani omalle lapselle sitä, ettei ruokaa ole pakko syödä, mutta maistaa täytyy, ja varmistelen usein että kaikki on ruokailutilanteissa ok. Ahdistun herkästi syömiseen liittyvistä kommenteista kuten "syötpä reippaasti tai syötpä liian vähän".

Opetushallituksen määritelmän mukaan kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Kouluruokailun järjestämisessä on otettava huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. "Syömispakko" ei ole tätä päivää, vaan lapsia kannustetaan maistamaan erilaisia ruokia positiivisilla tavoilla.

Honkanen toivoo, että kouluruokailuun panostettaisiin enemmän. Hän uskoo, että hävikkiä olisi mahdollista vähentää ruuan laatua ja makua parantamalla.

– Tulisi tarjota enemmän turvallisia ja tuttuja lempiruokia paremmista raaka-aineista. Ruuan laadun laskeminen näkyy hävikissä. En itsekään söisi nykyistä peruskouluruokaa hyvillä mielin. Ammattikoulussa ruoka sen sijaan oli hyvää.

Turun kaupungin lasten ja nuorten ravitsemusterapeutti Saara Karjalaisen mukaan syömishäiriöt ovat yleistyneet rajusti ja yhä nuoremmat kärsivät niistä. Turussa ravitsemusterapeutin kiireettömälle vastaanotolle saattaa joutua jonottamaan jopa kaksi vuotta.

– Jonot ovat valtavat tällä hetkellä alakouluikäisillä lapsilla. Jo päiväkoti-ikäisillä esiintyy ARFID-häiriöitä (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder eli valikoivaa syömistä).

Karjalainen tyrmää Ilpoisten koulun "häpeäkujan" kaltaiset mallit hävikin vähentämiseksi. Hävikkiä tulisi vähentää positiivisen eikä vastakkainasettelun kautta.

– Hävikkiasia on hyvä tuoda esille, mutta tällainen lasten arvottaminen voi aremmilla lisätä pelkoa ja ahdistusta syömiseen. Arvotus ei kuulu lapsen lautaselle, hänen ei pidä joutua tekemään päätöksiä siinä.

Karjalaisen mukaan alakoululaisten vääristynyt suhde ruokaan ja erityisesti kouluruokaan kumpuaa monesti kotoa.

– Kouluruualla on huono maine, ja vanhemmatkin saattavat tuoda sitä kotona esille. On yleistä, ettei perheissä syödä enää yhdessä, vaan ateriat korvataan välipaloilla.

Aterioiden korvaaminen välipaloilla voi luoda laadullista aliravitsemusta.

– Mitä vähemmän syödään, sitä suurempi riski syömishäiriöön on. Tulee energian puutetta, eikä enää pystytä syömään. Myös lasten ylipainon taustalla on yhä useammin laadullista aliravitsemusta, Karjalainen sanoo.