Suomi tukee Ukrainaan sodan keskelle syntyviä lähettämällä maahan tuhat äitiyspakkausta

Suomi vastaa ukrainalaisten pitkään jatkuvaan, merkittävään avuntarpeeseen uusilla siviiliavun materiaalilähetyksillä.

Helmi-maaliskuun aikana Suomi on lähettänyt Venäjän hyökkäystä torjuvaan maahan muun muassa tuhat äitiyspakkausta.

– Lapsia syntyy Ukrainassa sodan keskelle hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Pulaa on lähes kaikesta. Venäjän tavoitteena on tuhota Ukrainan uusien sukupolvien tulevaisuus. Äitiyspakkauksia lähettämällä haluamme tukea vastasyntyneitä lapsia ja heidän perheitään. Ukrainan tulevaisuus on lapsissa, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) perustelee ministeriön tiedotteessa.

Sisäministeriö on ostanut pakkaukset Kelalta ja vastannut niiden toimittamisesta Ukrainaan useassa toimituserässä Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta. Perheiden, lasten ja nuorten avuksi on lähetetty Suomesta myös muun muassa koulubusseja ja -kalusteita sekä urheiluvälineitä.

Suomalaisten auttamishalu on pysynyt korkeana, mutta poikkeuksellisen avuntarpeen odotetaan jatkuvan vielä pitkään.

Suomi on toimittanut kuluneen vuoden aikana runsaasti siviilipuolen materiaaliapua. Iso osa materiaaliavusta on julkisilta ja yksityisiltä tahoilta saatuja lahjoituksia. Sisäministeriö koordinoi avun lähettämistä Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Aiemmin Suomi on lähettänyt Ukrainaan muun muassa hätämajoitusta, lääkkeitä, terveydenhuollon tarvikkeita, pelastustoimen kalustoa, pelastushenkilöstölle tarkoitettuja suojattuja majoituskontteja, linja-autoja ja energiasektorin laitteita. Siviilipuolen materiaaliapu toimitetaan perille yhdessä Ukrainan vastuuviranomaisten kanssa.