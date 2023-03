Turun Sanomien jakelu myöhässä, digilehti avataan kaikille

Haastavat keliolosuhteet ja erittäin runsas lumentulo vaikeuttivat Turun Sanomien jakelua merkittävästi tiistain vastaisena yönä. Osa piireistä on saatu jaettua ajallaan, mutta osa piireistä valmistuu vasta aamun, aamupäivän tai päivän aikana. Lunta on tullut niin runsaasti, että on mahdollista, ettei kaikille teille päästä jakamaan lehtiä tiistain aikana. Tämän vuoksi Turun Sanomien digitaalinen näköislehti avataan kaikille tilaajille. Osoitteesta https://epaper.ts.fi löydät näköislehden ja kirjautumisohjeet. Turun Sanomat pahoittelee tilannetta.