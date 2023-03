Haluatko ostaa oman veturin? VR myy vanhaa kalustoaan huutokaupalla

VR asettaa julkiseen myyntiin kymmenen 1970–1980-luvuilla valmistettua Sr1-veturia. Kalusto myydään yrityksille ja yhdistyksille osoitetussa Huutokaupat.com-verkkopalvelussa 27. huhtikuuta.

– Kierrätämme vanhaa ja elinkaarensa päähän tullutta kalu​stoa. Kierrätettävästä kalustosta otamme ennen myyntiä talteen tarvittavat komponentit ja varaosat hyödynnettäväksi liikenteeseen jäävään kalustoon, koska varaosien saatavuus markkinoilta on heikkoa tai jo kokonaan loppunut. Kustannustehokkaalla varaosakierrätyksellä varmistamme vanhan kalustosarjan täysimääräisen hyödyntämisen liikenteessä elinkaarensa loppuun saakka, kertoo VR:n vetokalustojohtaja Risto Kontiokoski tiedotteessa.

Myyntiin tulevat veturit ovat keski-iältään 40 vuotta, eivätkä ne VR:n mukaan kelpaa liikennekäyttöön ilman mittavia investointeja. Ennen myyntiä yhtiö hyödyntää kalustosta kaikki varaosat, joita se tarvitsee liikenteessä olevan kaluston elinkaaren pidentämiseen ja ylläpitoon. Myyntiin tulevat kalustoyksiköt eivät välttämättä ole keskenään identtisiä, vaan niiden mahdollisesti sisältävät komponentit voivat vaihdella yksilöiden välillä.

VR korostaa, että myytävä kalusto ei ole sellaisenaan liikennöintikuntoista, eikä VR vastaa myytävän kaluston turvallisesta käyttökunnosta, siirroista tai liikennekelpoisuudesta.

Veturit on mahdollista ostaa kappaleittain niin sanottuna romurautana ja yksittäiselle veturille on määritelty huutokaupassa pohjahinta 9 000 euroa kappale. Huutokauppa on suunnattu yrityksille sekä yhdistyksille ja huutokauppaan tulee ilmoittautua etukäteen. Jos varteenotettavia ostotarjouksia ei tule määräaikaan mennessä, kalusto päätyy materiaalikierrätykseen. Kierrätyksessä kaluston materiaalista päätyy uusiokäyttöön yli 90 prosenttia. Myytävän kalustokokonaisuuden tarkemmat tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

VR tuo kaikki kierrätyspäätöksen saaneen kalustonsa myyntiin ja ilmoittaa asiasta verkkosivuillansa. Kalustoa tulee myyntiin sitä mukaa, kun VR tekee kalustoaan koskevia kierrätyspäätöksiä.