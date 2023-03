Turun päiväkodeissa ja kouluissa siirrytään luomumaitoon

Turun kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa otetaan käyttöön rasvaton luomumaito ja luomuhiutaleet. Luomuun siirtyminen liittyy ruokapalveluiden Portaat luomuun -ohjelmaan, joka on kehitetty yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

– Haluamme yhdessä tukea kestävää kehitystä ja tämä päätös on linjassa kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Suomen kansallisen hankintastrategian yksi tavoitteista on, että vuonna 2030 luomun osuus on 25 prosenttia julkisista ruokapalveluhankinnoista. Olemme omalta osaltamme tukemassa tämän tavoitteen täyttymistä, kertoo kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ruokapalvelupäällikkö Maarit Ketola tiedotteessa.

Luomumaidon ja -hiutaleiden käyttöönoton jälkeen luomutuotteiden osuus kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa on 12 prosenttia käytetyistä elintarvikkeiden kokonaismäärästä.

Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden edetä luomun käytössä omaan tahtiin. Kaarean ruokapalveluissa on valmisteltu alkuvuoden aikana ohjelman edellyttämiä toimia.

– Siirrymme suoraan ohjelman toiselle portaalle. Tämä edellyttää, että keittiöissä käytetään vähintään kahta merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteina sekä muiden luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan, Kaarean ruokapalveluiden tuotekehityksestä kerrotaan.

Ohjelman toisella portaalla luomutuotteiden osuus suhteessa raaka-aineiden kokonaiskäyttöön on oltava vähintään viisi prosenttia. Maito ja hiutaleet valikoituivat luomutuotteiksi, koska tuotteita on riittävästi ja ympärivuotisesti saatavilla. Rasvaton luomumaito on myös D-vitaminoitua.

Portaat luomuun -ohjelmassa on kaikkiaan kuusi porrasta, joita pitkin voidaan edetä sitä mukaa, kun luomutuotteiden käyttö käytetyissä elintarvikkeissa kasvaa. Ensimmäiselle portaalle pääsee, kun käytetään vähintään yhtä merkittävää raaka-ainetta pysyvästi luomutuotteena. Kuudennella portaalla olevassa keittiössä käytetään jo runsaasti luomutuotteita jokaisesta raaka-aineryhmästä, ja tavanomaisia tuotteita käytetään vain silloin, jos luomuvaihtoehtoja ei ole saatavissa.

Turussa luomutuotteiden käytön lisäämistä ja mahdollisuutta edetä luomuportaissa tullaan arvioimaan myöhemmin.