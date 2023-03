Zyskowiczin kimppuun hyökännyt mies on pidätetty ja kuulusteltu

Lauantaina konkaripolitiikko Ben Zyskowicz (kok) joutui hyökkäyksen uhriksi Helsingin Itäkeskuksessa. Poliisi on sunnuntaiaamuna kuulustellut ja pidättänyt Itäkeskuksen pahoinpitelystä epäillyn henkilön, kertoo Yle. Epäilty on 38-vuotias mies. Hän pysyy poliisin hallussa ja jos epäilty päätetään vangita, on päätös tehtävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniotosta. Tapauksen tutkinta on vielä kesken.

Helsingin poliisi kertoi lauantaina ottaneensa kiinni yhden henkilön epäiltynä Itäkeskuksessa hieman ennen puoltapäivää tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tapausta tutkittiin tuolloin pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena.