Olemme järkyttyneitä ja vihaisia eduskunnan tukipilariin Ben Zyskowicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Ben on onneksi fyysisesti kunnossa. Hyökkäys on äärimmäisen vakavaa vaalirauhan kannalta ja tuomitsemme häirinnän jyrkästi. Ehdokkaiden vapaa vaalityö on demokratiamme perusta.