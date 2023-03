Luolakoirien taipumuskokeista kuvatuilla videoilla näkyvissä tilanteissa saatetaan rikkoa lakia, sanoo Suomen Mäyräkoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä.

– Ilman muuta, jos siinä on nimenomaan näin tapahtunut, että ketulle on aiheutunut kipua, sehän on selvä, Mäkelä sanoo STT:lle nähtyään videon.

STT:n Oikeutta eläimille -järjestöltä saamalla videokoosteella näkyy, kuinka koiria laitetaan ahtaisiin käytävämuodostelmiin, joissa niitä on odottamassa elävä kettu. Koirien ja kettujen välillä syntyy taistelutilanteita, vaikka se on kiellettyä. Videokooste on nähtävissä järjestön sivuilla.

Mäkelä tuomitsee sen, että koirat ja ketut päästetään kohtaamaan keinoluolastoissa.

– Missään vaiheessa ei kontaktiin saa päästää, ettei nimenomaan sille niin sanotulle kohde-eläimelle aiheudu fyysistä eikä henkistä ylimääräistä kuormaa.

Mäkelä nostaa esille koiratappelut.

– Kettukin on koiraeläin, ja koiratappeluthan ovat äärettömän tuomittuja. Samalla lailla kettu on tunteva ja äärettömän älykäs eläin.

"Ääntely liittyy videolla innokkuuteen", järjestäjä sanoo

Oikeutta eläimille -järjestön mukaan videot on kuvattu salaa luolakoirien taipumuskokeissa Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Mynämäen kokeen järjestäjänä on ollut Turun Seudun Mäyräkoirakerho ja Vihdissä Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit. Suomen Kettuterrierit on Kennelliiton rotuyhdistys. Molemmat mäyräkoirayhdistykset taas ovat jäseninä Suomen Mäyräkoiraliitossa, joka on Kennelliiton rotuyhdistys.

Järjestäjät suostuivat kommentoimaan videon tapahtumia vain sähköpostitse. Turun Seudun Mäyräkoirakerho myöntää, että Mynämäen kokeessa koira ja kettu pääsivät kohtaamaan sääntöjen vastaisesti.

– Pahoittelemme tapahtunutta, valitettavasti ylituomari ei täysin pystynyt Mynämäen kokeessa estämään kontaktia koiran ja ketun välillä, sähköpostissa kirjoitetaan.

Vihdin kokeen kohdalla videoissa ei näy kohtaamisia eikä sellaisista keskustella. Järjestäjät sanovat, etteivät kettu ja koira päässeet kokeessa toisiinsa kiinni. Yhdistysten mukaan koiran ääntely videolla on normaalia.

– Ääntely liittyy videolla innokkuuteen, siihen, että koira on tilanteesta innoissaan. Samanlaista ääntelyä esiintyy koirilla monissa tilanteissa. Toisilla koirilla ääntely, jota tässä tilanteessa kutsutaan löytöhaukuksi, on kauniimman kuuloista, toisilla se kuulostaa pahemmalta. Ääntely tai sen laatu ei ilmennä videolla kipua, Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirien vastauksessa kirjoitetaan.

Myös Suomen Kettuterrierien mukaan ääntely viittaa innokkuuteen.

– Järjestämässämme kokeessa parsonrussellinterrieri haukkuu kettua. Koira pitää koko matkan kovaa ääntä, kiljuu innostuksesta mennessään ketun luokse.

Vihdin kokeesta kuvatulla videolla luolastoon laitettu vaalea terrieri huutaa lähes yhtäjaksoisesti noin kaksi minuuttia. STT:n haastattelemat asiantuntijat sanovat, että ääntely voi viitata kauhuun ja että samanlaista kuulee tilanteissa, joissa useampi koira käy yhden kimppuun.

Liitto aikoo selvittää tapahtumia

Mäyräkoiraliiton Mäkelä sanoo, että liitto aikoo selvittää tapahtumia jäsenyhdistystensä kanssa.

– Kerhot saavat meiltä avustuksia toimintapisteiden muodossa. – – Yksi, mitä voidaan katsoa on, että onko toiminta ollut liiton arvojen mukaista.

Mäkelä sanoo, että rikosilmoitus on yksi mahdollinen ratkaisu.

– Mahdollisuudet, joilla pystytään puuttumaan ja millä tasolla, riippuvat aina vähän siitä, että jos on yksityishenkilönä, niin sittenhän se on oikeastaan ainoastaan poliisin kautta rikosilmoituksen muodossa, miten se lähtisi etenemään.

Mäkelä sanoo, että aika näyttää, onko harrastusmuodolla tulevaisuutta.

– Uuden eläinsuojelulain ja -asetuksen perusteella tullaan näkemään, onko sillä millään muotoa tulevaisuutta ja nähdäänkö se tarpeellisena.

Mäkelä korostaa, että Mäyräkoiraliitto tuomitsee kaiken toiminnan, missä eläimille aiheutetaan eläinsuojelulain vastaista kipua.