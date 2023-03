Mynämäellä ja Vihdissä salaa kuvatut videot luolakoirakokeista paljastavat eläintappelua ja koirien sekä kettujen kärsimystä

Luolakoirien taipumuskokeissa kuvatut videot paljastavat, että kokeessa käytettävät ketut ja kokeisiin osallistuvat koirat pääsevät lähes vapaasti tappelemaan keskenään. Kokeissa eläinsuojelulain noudattamista valvovat eläinlääkärit eivät puutu tapahtumiin, kertoo Oikeutta eläimille -yhdistys.

– Kokeissa kuvatut videot osoittavat, että toiminta on käytännössä järjestettyä eläintappelua, jossa niin koirat kuin ketutkin saavat puremia. Etenkin kettujen osana on pitkäkestoinen ja toistuva pelko sekä psyykkinen kärsimys, usein myös tappelun ja puremien aiheuttama kipu, kertoo Kristo Muurimaa Oikeutta eläimille -yhdistyksestä.

Yhdistys on julkaissut kuvat ja videot omalla sivustollaan.

Kettujen pitopaikassa ottamat kuvat osoittavat myös, että kokeissa käytettäviä kettuja säilytetään laittomasti ahtaissa, turkistarhamaisissa häkeissä. Koeketut on hankittu turkistarhaajilta, ja ne saattavat elää häkeissä vuosikausia. Ketun ainoa kosketus häkin ulkopuoliseen elämään tapahtuu, kun kettu pakotetaan keinoluolastoon koiran jahdattavaksi. Kennelliiton alaiset taipumuskokeet järjestetään keinoluolastossa. Kohde-eläimenä on elävä kettu. Kokeiden tarkoitus on, että koira osoittaa soveltuvuutensa villieläinten metsästämiseen niiden maanalaisissa pesäkoloissa. Koira on osoittanut “kovuutensa”, jos se haukkumalla painostaa kettua 20 minuutin ajan tai hyökkää ketun kimppuun ja puree sitä. Yksi kettu voi olla usean koiran vastustajana peräkkäin.

Videot on kuvattu kahdessa eri kokeessa Mynämäellä ja Vihdissä. Videoilla näkyy, että kokeen järjestäjä ei pidä koiria ja kettuja erossa toisistaan, vaan koirat pääsevät vapaasti lähestymään kettuja. Kokeiden aikana syntyy useampia tappeluita eläinten välille. Tilanteisiin ei puututa, ennen kuin koira on purrut kettua pitkään. Joissain tilanteissa myös koirat vahingoittuvat tappeluissa. Eläinsuojelulaki edellyttää, että kokeissa on eläinlääkäri valvomassa lain noudattamista. Eläinlääkärit eivät kuitenkaan puutu tapahtumiin lainkaan.

Vaikka eläinten kohtaaminen tapahtuu suljetussa luolastossa, eläinten väliset tappelut eivät jää epäselviksi. Videoilla kokeen tuomari selostaa kokeiden tapahtumat ja antaa hyvän koetuloksen kettuja purreille koirille. Oikeutta eläimille vaatii, että elävien kettujen käyttö luolakoirien kokeissa kielletään lainsäädännöllä. Lakimuutosta odottaessa Kennelliiton on muutettava kokeiden sääntöjä välittömästi niin, ettei eläviä kohde-eläimiä enää käytetä.

Maa- ja metsätalousministeriössä toimiva seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta otti vastikään kielteisen kannan kettujen käyttöön luolakoirakokeissa. Ministeriö ei kuitenkaan ole kieltänyt kokeita.