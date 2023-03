Kulut nousevat, mutta lemmikieläimistä ei haluta luopua – "On ilo huomata, että niin monet pitävät lemmikkiä tärkeysjärjestyksessä hyvin korkealla sijalla"

Agria eläinvakuutuksen teettämän tutkimuksen mukaan kolmannes kaikkiaan 810 vastaajasta on huolissaan siitä, ettei heillä ole pian varaa ylläpitää lemmikkieläimiään. Kustannusten noususta huolissaan olevista 67 prosenttia kuitenkin vastasi, ettei ole valmiita luopumaan koirastaan tai kissastaan, vaan karsivat mieluummin muita taloutensa kuluja.

– On ilo huomata, että niin monet pitävät lemmikkiä tärkeysjärjestyksessä hyvin korkealla sijalla. Me eläinten omistajat näemme paljon vaivaa varmistaaksemme, että nelijalkaisilla perheenjäsenillämme on hyvä elämä kanssamme, Agria Eläinvakuutuksen maajohtaja Heidi Elomaa sanoo.

Peräti 92 prosenttia vastaajista koki koiran- ja kissanruokien hintojen nousseen eniten lemmikin ylläpitokuluista. Eläinlääkärikustannusten koki nousseen 64 prosenttia vastanneista ja lemmikivakuutusten neljäsosa vastanneista.

– Lemmikkivakuutuksen hinta on noussut samassa tahdissa eläinlääkäripalvelujen hinnannousun kanssa. Valitettavasti lemmikkivakuutusta joudutaan myös usein käyttämään useammin kuin vaikkapa auto- tai kotivakuutusta. Keskimäärin joka kolmas koiranomistaja ja joka neljäs kissanomistaja käyttää vakuutustaan yhden tai useamman kerran vuoden aikana, Elomaa kertoo.