Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on todettu talven ja kevään aikana maksatusviiveitä Varhan ja hyvinvointipalveluja Varhalle tuottavien yritysten välillä. Varha kertoo tiedotteessa pyrkivänsä ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti.

Turun Sanomille yrittäjät kertoivat ongelmista ja laskutushuolista aiemmin tällä viikolla. Osa palveluntuottajista pelkää, että Varha ei enää osta yritykseltä palveluja, jos organisaatiota kritisoidaan. Monet yrittäjät myös kertoivat laskujen maksun viivästyneen kuukausilla.

Varhan talousjohtaja Arja Pesonen kertoo tiedotteessa, että 34 organisaation yhdistyessä syntyy vääjämättä ongelmakohtia. Pesonen painottaa, että töitä on tehty, jotta ylimenokausi muutoksien yhteydessä jäisi lyhyeksi.

Varhan mukaan tällä hetkellä pääosa maksatusviiveistä on alle viikon mittaisia, mutta on myös tapauksia, joissa viive on useamman viikon mittainen. Varhassa on vuoden alusta lähtien käsitelty ja maksettu yli 44 000 laskua. Varha kertoo, että laskujen tarkastajat ja hyväksyjät tuntevat nyt roolinsa paremmin. Aiemmin laskujen sisällöissä oli puutteita ja laskut jäivät käsittelemättä epäselvien laskumerkintöjen vuoksi.

Myös Varhan asiakaslaskutuksessa oli talvella ongelmia. Tuolloin syynä viivästymisiin olivat ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämisen ongelmat.

Laskutusjärjestelmän käyttöönotto on edistynyt keväällä, mutta koko laskutusjärjestelmä ei ole vielä ajan tasalla. Varhassa on tavoite ja toive, ettei uusia murheita ilmene.

Maksujen viivästyminen on aiheuttanut osalle alueen palveluntuottajista ylimääräistä vaivaa ja taloudellisia ongelmia, Varhasta todetaan. Syntynyt tilanne halutaan normalisoida nopeasti, jotta alueen yrittäjät voivat keskittyä omaan palvelutoimintaansa. Hyvinvointialueella on tuhansia palveluntarjoajia, joten urakka on suuri.

– Varhan laajuisen organisaation toimintojen ja käytäntöjen harmonisoiminen ja sen sisällä toimivien lukuisten eri järjestelmien yhteensovittaminen on perusteellisesta valmistautumisesta huolimatta osoittautunut haastavaksi tehtäväksi, toteaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen.

