Turun ydinkeskustaan avattiin ensimmäiset pikalatausasemat – tarjolla kolminkertaista tehoa keskinopeisiin latausasemiin verrattuna

Turun ydinkeskustassa liikkuneet sähköautoilijat ovat voineet ladata autojaan maaliskuun alusta lähtien Hansakorttelin ja Louhen pysäköintilaitosten pikalatausasemissa. Louhen latausaseman teho on 60 ja Hansakorttelin 90 kilowattia, mutta molempien tehojen on tarkoitus kaksinkertaistua. Ne ovat jo nyt kolme kertaa keskinopeita latausasemia nopeampia.

– Auton saa ladattua jo pienen piipahduksen kuten ostoskäynnin, kahvihetken tai lyhyen palaverin aikana. Samoin esimerkiksi taksiautoilijat voivat hyödyntää kahvitaukonsa auton lataamiseen, latausasemat toteuttaneen Aimo Parkin Turun aluepäällikkö Tero Hyökki kertoo.

– Haluamme palvella erilaisia asiakkaita. Hansakorttelissa asiakkaat tarvitsevat pääasiassa lyhytaikaista pysäköintiä, kun taas Louhessa on enemmän kuukausiasiakkaita ja pitkäaikaispysäköintiä. Pikalatausasemat huomioivat erilaiset asiakkaat ja pyrkivät tarjoamaan heille lisäpalvelua, hän jatkaa.

Sähköautoilu nostaa jatkuvasti suosiotaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Turussa liikenteen päästöjä pyritään karsimaan määrätietoisesti.

– Turku on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2029 mennessä. Se on tärkeä tavoite, jota haluamme osaltamme tukea. Pikalatausinfran rakentamisella on iso merkitys sähköautoilun suosion kasvattamisessa, Hyökki sanoo.