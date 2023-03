Turun yliopiston professori Pekka Vallitulle merkittävä kansainvälinen biomateriaalitieteen palkinto

Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtajalle, professori Pekka Vallitulle on myönnetty Skandinavian biomateriaalitieteen seuran tutkimuspalkinto biomateriaalitieteen edistämisestä. Vallittu palkittiin Skandinavian biomateriaalitieteen seuran kokouksessa Rørosissa Norjassa keskiviikkona.

– Palkinto innostaa edelleen jatkamaan tutkimusta ja toivottavasti saamaan nuorempaa tutkijajoukkoa luottamaan pitkäjänteisen tutkimustyön merkitykseen. Itse olen tutkinut tätä materiaaliryhmää 1980-luvun lopulta saakka ja uskon alan kehityksen suurimpien läpimurtojen olevan vielä edessä, Vallittu sanoo yliopiston tiedotteessa.

Skandinavian biomateriaalitieteen seura (Scandinavian Society for Biomaterials, ScSB) myöntää Research Award for a contributor to Biomaterials -tutkimuspalkinnon tunnustuksena merkittävästä panoksesta ja uraauurtavista saavutuksista biomateriaalitieteen alalla. Palkinto myönnetään tutkijoille, jotka ovat keskittyneet hammaslääketieteessä ja luuta korvaavissa implanteissa käytettävien kuitukomposiittien tutkimukseen ja kliiniseen käyttöön saattamiseen. Palkinnon tarkoituksena on tukea Skandinavian biomateriaalitieteen seuran jäsentutkijoiden jatkuvaa kasvua ja tunnettuutta biomateriaalialalla.