Palvelualojen työnantajat Paltan ja Rautatiealan Unioni RAUn hallinnot ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan johdolla eilen keskiviikkoiltana saavutetun neuvottelutuloksen veturinkuljettajien työehtosopimukseksi. Sopimuksen myötä veturinkuljettajien 20.maaliskuuta aloittama lakko päättyy. VR kertoo, että kauko- ja lähiliikenne normalisoituvat noin vuorokauden kuluessa.

– Olemme tyytyväisiä, että sovintoon päästiin vaikeiden neuvottelujen päätteeksi. Kaksivuotinen sopimus mahdollistaa työehtojen pitkäjänteisen kehittämisen yhdessä, neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoo.

Veturinkuljettajien työriita on saatu ratkaistua, sekä RAU ry että @Paltary ovat hyväksyneet eilen syntyneen neuvottelutuloksen. Onnittelut neuvottelijoille; raskas urakka, mutta neljäs yritys toi vihdoin ratkaisun. Lakko päättyy, VR tiedottaa junaliikenteen palautumisesta. Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy March 23, 2023

VR:n kauko- ja lähijunaliikenne palautumassa normaaliksi Lähiliikenteen ensimmäinen vuoro lähtee liikkeelle perjantaina kello 04:04 ja kaukoliikenteen ensimmäinen vuoro kello 3:40. Liikenteen käynnistyessä on vielä odotettavissa mahdollisesti muutoksia, kuten korvaavia bussikuljetuksia sekä yksittäisiä peruutuksia lähipäivien aikana. Ravintolavaunut voivat olla osassa kaukojunista aluksi suljettuna tai tuotevalikoimassa voi olla puutteita. Pääosin tilanne kuitenkin palautuu normaaliksi noin vuorokauden kuluessa. Tavaraliikenteessä on odotettavissa lakosta aiheutuneita poikkeuksia useamman päivän ajan. Oman junan tilanteen voi tarkistaa reaaliajassa osoitteesta www.vr.fi/junaliikenne-nyt. Tiedot päivittyvät päivän aikana. Ensimmäisenä liikenteeseen lähtevät kaukoliikenteen junavuorot: IC62 Kajaanista Helsinkiin klo 3.40 IC40 Vaasasta Helsinkiin klo 4:44 S2 Joensuusta Helsinkiin klo 4:58 IC102 Imatralta Helsinkiin klo 05:02 S35 Helsingistä Ouluun klo 5:03 Ensimmäisenä liikenteeseen lähtevät lähiliikenteen junavuorot (VR:n ja HSL:n): K-juna Helsingistä Keravalle klo 04:04. P-juna Helsingistä klo 4:18 I-juna Helsingistä klo 4:36 R-juna Riihimäelle klo 4:20 L-juna Helsingistä Kirkkonummelle klo 4:33

Työehtosopimukseen sovittiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Sopimus sisältää laajan työhyvinvointihankkeen, jolla tuetaan työhyvinvointia, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista epäsäännöllisen vuorotyön näkökulmasta sekä mahdollistetaan tehokas työvuorosuunnittelu. Hanke sisältää laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet työehtosopimuksen työaikamääräyksistä.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 4,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella toukokuun alusta lukien ja vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella kesäkuun alusta.

Työehtosopimukseen allekirjoituspöytäkirjalla sovittiin määräaikaisesti paikallisella sopimisella viikkolevon pidentämisestä kaksi kertaa kolmen viikon jaksossa 58 tuntiin, tai kerran 60 tuntiin.

RAU kertoo, että VR:llä tehdään lokakuun loppuun mennessä selvitys ulkopuolisen asiantuntijan johdolla siitä, kuinka työehtosopimuksen nykyiset määräykset tukevat työhyvinvointia, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista epäsäännöllisen vuorotyön näkökulmasta.

– Seuraavalla sopimuskaudella on paljon tekemistä työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä ja sille on rakennettu onnistumisen polku. Nyt on tärkeää, että tuloksia syntyy, muuten ollaan kahden vuoden päästä samassa tilanteessa ja silloin pois pääsy on entistä hankalampaa, RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki toteaa.

Uutista päivitetty klo 11.20 lisätty tiedot VR:n junaliikenteen normalisoitumisesta.