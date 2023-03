Kesäleirille pitämään huolta Lapin luonnosta? Urho Kekkosen ja Sallan kansallispuistoissa talkoillaan, telttaillaan ja retkeillään

Pidä Lappi siistinä ry ja Metsähallituksen Luontopalvelut järjestävät tulevana kesänä Lapin kansallispuistoissa kaksi talkooleiriä. Työtä tehdään neljänä päivänä noin kello yhdeksän ja viiden välillä ja ruokahuollosta huolehtivat talkoiden järjestäjät. Leireillä on telttamajoitus ja työ on fyysistä. Haku talkooleireille on avattu Pidä Lappi siistinä ry:n verkkosivuilla.

Sallaan perustettavaan uuteen kansallispuistoon haetaan 20 talkoolaisia rakentamaan pitkostyömaita sekä merkitsemään reittejä eri puolille kansallispuistoa. Viikon mittainen talkooleiri järjestetään 26. kesäkuuta–1. heinäkuuta. Leirin tukikohtana toimii Poropuisto ja leiriläisille järjestetään peseytymis- ja wc-tilat.

– Pitkostyömaat keskittyvät Pahakurun kierrokselle sekä Kolmiloukkosen lammen ympäristöön, leirillä töitä ohjaava virkistyskäytön asiantuntija Suvi Kauhanen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Toinen leiri järjestetään usean kunnan alueelle levittäytyvässä Urho Kekkosen kansallispuistossa 13.–19. elokuuta. Suomen entiselle presidentille nimitetty luonnonsuojelulahja juhlii tänä vuonna 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Kansallispuiston perinteisiin kesätalkoisiin haetaan tänä vuonna 12 talkoolaista. Leirin tukikohtana toimii Kiilopään huoltotupa ympäristöineen. Leirillä perjantai on pyhitetty retkipäiväksi.

– Luvassa tulevana kesänä on monenlaista hommaa. Talkoolaiset tekevät esimerkiksi Pyhä-Nattasen reitin pienimuotoisia kunnostuksia, Palovartijan tuvan penkkien kunnostusta ja Luulammen liiterin oikaisua. Pystytämme myös Kiilopään huoltotuvan aidan ja merkkaamme Ivalojoen Kultalan reittiä, kertoo leirillä töitä ohjaava virkistyskäytön asiantuntija Petri Kulha Metsähallituksen Luontopalveluista.