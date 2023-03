HS: Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön Hornetien luovuttamista koskevasta keskustelusta

Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön kolmenvälisistä hävittäjiä koskevista keskusteluista Suomen, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä, kertoo Helsingin Sanomat tietoihinsa nojaten. Pyyntö on ilmeisesti tullut sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd) keskusteli Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa mahdollisuudesta luovuttaa poistuvia Hornet-hävittäjiä. Tiedossa ei ole onko myös muille maille esitetty vastaavia pyyntöjä.

HS:n mukaan Marin ei vastannut keskiviikkoiseen haastattelupyyntöön mutta välitti kirjallisen kommentin erityisavustajansa kautta. Kommentissa ei oteta kantaa Ukrainan pyyntöön hävittäjiä koskevasta keskustelusta, vaan todetaan, että Zelenskyi ”on nostanut eri yhteyksissä esille tarpeen saada vahvistusta ilmapuolustukseen ja hävittäjien toimittamiseen Ukrainalle”.

"Olen kertonut presidentti Zelenskyille, että voimme keskustella asiasta, mutta lupauksia ei ole annettu. Olen myös kertonut Suomen tehneen päätöksen uusien hävittäjien hankinnasta ja että voimme keskustella poistuvan kaluston käytöstä yhdessä valtiojohdon kanssa huomioiden geopoliittisen sijaintimme”, Marinin avustajan välittämässä viestissä kirjoitetaan.

Aiemmin maaliskuussa Marin antoi arvionsa Kiovan-vierailullaan mahdollisuudesta luovuttaa Ukrainalle Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä. Marin tapasi Kiovassa Ukrainan presidentin Zelenskyin.

Myös Presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomen käytöstä poistuvien Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainalle ei ole aiemmin keskusteltu.

Lehden mukaan Ukrainan Suomelle esittämä pyyntö hävittäjiä koskevasta keskustelusta koskee myös Yhdysvaltoja. Luovuttamiselle tarvittaisiin Yhdysvaltojen hyväksyntä, koska yhdysvaltalainen yritys on Hornetit valmistanut. HS:n mukaan Yhdysvaltain presidenttiin Joe Bideniin on kohdistunut maan kongressissa painetta hävittäjien luovuttamisesta, mutta Biden on todennut, että Ukraina ei tarvitse tällä hetkellä hävittäjiä.