THL: Joka kolmas vanhuspalvelujen yksikkö on jo saavuttanut 0,7:n henkilöstömitoituksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) marraskuussa 2022 keräämästä tiedoista käy ilmi, että kolmannes vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä on jo saavuttanut joulukuussa voimaan tulevan henkilöstömitoituksen 0,7 asiakastyötä tekevää työntekijää asukasta kohti.

Paras tilanne on Helsingissä, jossa 49 prosenttia yksiköistä täytti jo tulevan vähimmäismitoituksen. Kauimpana tavoitteesta ollaan Pohjois-Karjalassa, jossa kahdeksan prosenttia yksiköistä täytti mitoituksen.

Lähihoitajien työajasta 96 prosenttia ja sairaanhoitajien työajasta 94 prosenttia käytetään hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviin ja ylläpitäviin tehtäviin eli välittömään asiakastyöhön.

– Henkilöstörakennetta ja työnjakoa on kehitetty niin, että hoitajien työaika kohdentuu aiempaa paremmin välittömään hoitotyöhön. Tehtävänkuvissa on sektorien välisiä eroja. Välittömän asiakastyön osuus työajasta on yksityisellä sektorilla lähes kaikissa ammattiryhmissä korkeampi kuin julkisella sektorilla, kertoo tiedotteessa THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.

Tavoitteena on, että henkilöstömitoituksen seurantatiedot voitaisiin toimittaa suorina tiedonsiirtoina toimintayksiköiden tietojärjestelmistä THL:ään huhtikuusta 2024 alkaen. Tällä hetkellä esihenkilöt raportoivat työtuntitiedot sähköisillä lomakkeilla. Vuoden 2023 alussa uudistunut vanhuspalvelulaki edellyttää tähänastista kattavampaa ja tiiviimpää seurantaa.