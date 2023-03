Tallink Siljan Baltic Princessin tekninen vika on saatu korjattua ja laiva palaa liikenteeseen tänään keskiviikkona 22.maaliskuuta iltalähdöllä Turusta kello 18.30.

Turku–Kapellskär-reitillä liikennöivän risteilyaluksen automaatiojärjestelmässä ilmeni vikaa, kun laiva palasi telakalta viime sunnuntaina. Teknisen vian vuoksi laivan lähdöt jouduttiin perumaan sunnuntailta, maanantailta ja tiistailta. Jo yli 1430 matkustajaa jäi rannalla vikojen vuoksi. Tekninen vika on nyt saatu korjattua ja laiva on käynyt läpi tarvittavat meritestit, joilla on varmistettu, että laiva pystyy jälleen liikennöimään normaalisti.

Tallink Silja on ollut tekstiviesteillä ja sähköpostitse yhteydessä peruuntuneiden lähtöjen matkustajiin, joille on tarjottu mahdollisuutta saada rahansa takaisin tai siirtää matkavarausta kuluitta uuteen ajankohtaan.

Laivan teknisten vikojen lisäksi Baltic Princess on ollut uutisissa myös muiden ongelmien vuoksi. Laivan säilöönottotiloista paljastui lukuisia ongelmia ja oikeusasiamies kyseenalaistaa myös poliisin toiminnan

