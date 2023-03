Ennakkoäänestys alkaa tänään

Tänään keskiviikkona alkaa eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta. Ennakkoäänestys päättyy 28.3.

Jokaisessa kunnassa on vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Suurimmissa kunnissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on tavallisesti useita. Yleensä ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoon äänestävä tarvitsee mukaansa äänestyspaikalle henkilöllisyystodistuksen kuten passin tai ajokortin.

Katso täältä äänestysohjeet ja Turun ennakkoäänestyspaikat.

Ulkomailla ennakkoäänestys päättyy 25.3. Ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipisteet. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä.

Vaihtoehtoja ja itsellesi sopivinta ehdokasta voit etsiä Turun Sanomien vaalikoneesta.

