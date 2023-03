Poliisi pyytää havaintoja Turun seudulla kadonneesta 14-vuotiaasta Markoksesta

Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja Turun seudulla kadonneesta 14-vuotiaasta Markos-nimisestä pojasta.

Poliisi kertoo, että pojan omaiset ja viranomaiset eivät ole saaneet poikaan yhteyttä kohta kolmeen viikkoon. Poika on kuitenkin ollut yhteydessä kavereihinsa, ja hänen arvellaan oleskelevan Turun seudulla. Poliisi painottaa, että poikaa ei epäillä rikoksesta.

Kadonnut poika on 175–180 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hyvin hoikka. Hänellä on tummanruskeat hiukset, jotka ovat otsalta hieman muuta leikkausta pidemmät. Hän on pukeutunut todennäköisesti mustaan takkiin ja mustiin, kapeisiin farkkuihin.

Omaisten kovan huolen takia poliisi pyytää havaintoja tai tietoja pojan mahdollisesta olinpaikasta. Vaihtoehtoisesti poliisi kehottaa henkilöä itseään ilmoittautumaan poliisille.

Kadonneeseen liittyvät havainnot ja tiedot voi toimittaa Lounais-Suomen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.