Katupuiden hoitotyö Koulukadulla Yliopistonkadun ja Rauhankadun välillä haittaa liikennettä perjantaihin saakka. Paikalla on yksi ajokaista pois käytöstä työmaan kohdalla. Päivittäinen työaika on kello aauyhdeksästä iltapäiväkolmeen. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.