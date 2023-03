Varsinais-Suomessa hirvivahinkokorvauksien euromäärät puolittuivat edellisvuodesta

Taimikon kunto kannattaa tarkistaa keväällä

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Metsänomistajien on hyvä tarkistaa taimikoiden kunto vähintään kerran vuodessa. Paras ajankohta siihen on keväällä, kun lumi on sulanut ja lehtipuut ovat vielä lehdettömiä.

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvieläinvahingoista. Hirvieläinvahinkokorvausta voi saada hirven lisäksi kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran aiheuttamista metsävahingoista.

Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsään.fi-palvelussa. Ilmoituksen voi lähettää myös lomakkeella.

Lähde: Suomen Metsäkeskus