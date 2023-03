Suomi on kuudetta kertaa maailman onnellisin maa, Ruotsi vasta kuudennella sijalla

Tänään vietetään kansainvälistä onnellisuuden päivää. Jo kuudetta kertaa peräkkäin Suomi on maailman onnellisin maa YK:n teettämän The World Happiness -raportin mukaan. Suomen saamilla pisteytyksillä on jopa selkeä ero toista ja kolmatta sijaa edustaviin Tanskaan ja Islantiin. Kaikki Pohjoismaat mahtuvat listalla seitsemän onnellisimman maan joukkoon, joskin Israel ja Alankomaat ovat Ruotsia ja Norjaa onnellisempia maita.

Listauksen mukaan kaikista onnettomimmat maat ovat tänä vuonna Libanon ja Afganistan.

Maiden välistä onnellisuutta vertaillaan kansalaisille otannalla tehtävän kyselytutkimuksen avulla. Siinä eri maiden asukkaita pyydetään arvioimaan asteikolla yhdestä kymmeneen esimerkiksi omaa elämänlaatuaan ja vapauttaan. Vuosittainen listaus maailman onnellisimmista maista on tehty vuodesta 2012 alkaen.