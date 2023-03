Turku luovuttaa ammattirakentajille yhdeksän tonttia Yli-Maariasta

Turun kaupunki luovuttaa hakumenettelyllä ammattirakentajille yhdeksän omakotitonttia Yli-Maariasta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Sädekehä.

Tontit luovutetaan rakentajille myymällä tai vuokraamalla ne omakotitonttien vyöhykehintaan, joka on Yli-Maariassa 28 euroa per kerrosalaneliömetri. Mikäli hakijoita on useita, tonttien saaja arvotaan.

Kaupungin mukaan tavoitteena on tonttien nopea rakentuminen, laadukas suunnittelu ja rakentaminen sekä asumisen kannalta uudet, joustavat tai innovatiiviset ratkaisut.

Tonteista laadittavat kauppakirjat tehdään kaupungin normaalien kauppakirjaehtojen mukaisesti. Kaupunki pidättää oikeuden pyytää lisäselvityksiä.

Tonttihaku alkaa maanantaina 20. maaliskuuta ja päättyy tiistaina 11. huhtikuuta 2023. Hakemuksen jättämistä varten tarvittavan esittelyaineiston saa sähköisenä Turun kaupungin sivuilta.