Jäljet johtavat avantoon, pelastustehtävä Uudessakaupungissa

Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitterissä, että Uudessakaupungissa on käynnissä meripelastuksen hätätilanne. Jääalueella olevat jäljet johtavat avantoon. Kohteelle on menossa useita yksiköitä merivartiostolta, pelastuslaitokselta ja esnihoidosta. Vielä ei ole tarkempaa tietoa mitä on tapahtunut.

Ensitiedote ihmisen pelastamisesta vedestä saapui pelastuslaitokselle Uudenkaupungin Kolkinmaantielle kello 18.15.

Uutinen päivittyy