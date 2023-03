Viime vuonna palautettiin 2,2 miljardia pantillista pulloa ja tölkkiä – muovipullojen palautusasteessa laskua

Suomessa palautettiin viime vuonna noin 2,3 miljardia pantillista juomapakkausta, Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa) kertoo.

Palautusmäärä nousi niukasti uuteen ennätykseen. Lisäystä vuoteen 2021 oli noin kolme miljoonaa pakkausta. Eniten liikkuivat alumiiniset tölkit, joita palautettiin viime vuonna noin 1,4 miljardia kappaletta. Pantillisia muovipulloja palautettiin 635 miljoonaa ja lasipulloja 134 miljoonaa.

Palpan mukaan kaikkien pantillisten juomapakkausten palautusaste oli viime vuonna 96 prosenttia. Tölkeillä prosentti oli 99 ja lasipulloilla 98. Sen sijaan muovipullojen palautusaste jäi alhaisemmaksi, se oli noin 90 prosenttia.

Palpasta kerrotaan, että muovipullojen palautusaste on viime vuosina ollut lievässä laskusuunnassa. Selkeää syytä laskuun ei tiedetä. Palpan kuluttajakyselystä selviää, että osa pantillisista juomapakkauksista päätyy muulla tavoin kierrätykseen, esimerkiksi taloyhtiöiden muovipakkausten keräysastioihin. Osa muovipulloista jää palauttamatta siksi, että niiden viivakoodin sisältämä etiketti on irronnut.

Palpan mielestä muovipullojen palauttamiseen tarvitaan ryhtiliikettä. Palpan viestinnästä vastaava johtaja Tommi Vihavainen kannustaakin kuluttajia palauttamaan myös muovipulloja nykyistä ahkerammin.

– Tänään 18.3. on kansainvälinen kierrätyspäivä ja siksi juuri oikea hetki muistuttaa, että joka ikinen juomapakkaus on tärkeää saada takaisin kiertoon. Muovipullojen osalta meillä suomalaisilla on tässä vielä parantamisen varaa.

Suomalaiset ovat varsin ahkeria juomapakkausten kierrättäjiä: jokainen meistä palauttaa vuodessa keskimäärin noin 400 pantillista pulloa ja tölkkiä.

– Pantillinen kierrätysjärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että kierrätys toimii, kun se on tehty helpoksi. Suomessa on kuluttajille kaikkiaan 4 000 palautuspistettä. Pullojen ja tölkkien kierrättäminen onnistuu samalla kertaa, kun uusia juomia ostetaan, Vihavainen sanoo.