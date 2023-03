Vaalipaneelilähetys Uudestakaupungista kello 18.30: mukana yhdeksän paikallista ehdokasta

Miten Vakka-Suomen väkiluku saadaan kasvuun? Miten ratkaistaan alueen työvoimapula? Mikä alueen tiehankkeista on ehdokkaista kiireellisin?

Muun muassa näihin kysymyksiin on torstai-iltana Uudenkaupungissa vastaamassa yhdeksän eri puolueen eduskuntavaaliehdokasta. Uudenkaupungin Sanomat ja Laitilan Sanomat järjestävät yhdessä Uudenkaupungin kauppakamariosaston kanssa vaalipaneelin, jossa myös yleisö pääsee tenttaamaan ehdokkaita.

Paneeliin osallistuvat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), toiminnanjohtaja Åsa Gustafsson (r), yrittäjä, teollisuusneuvos Mauri Kontu (kesk), lehtori, filosofian tohtori Milla Lahdenperä (kok), sairaanhoitaja Heli-Päivikki Laurén (sd), suomen kielen opettaja Mirva Salonen (vihr), laivasuunnittelija, DI Aleksi Stenberg (kd), yrittäjä, automaatioasentaja Jyrki Susi (liik) ja kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas).

Vaalipaneeli käynnistyy kello 18.30 Novidan B-rakennuksen auditoriossa Uudessakaupungissa. Paneeli on katsottavissa suorana lähetyksenä Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien verkkosivuilta. Paneeli on verkkosivuilla vapaasti katsottavissa.

Vaalipaneelin juontavat Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien päätoimittaja Teija Uitto ja Uudenkaupungin kauppakamariosaston asiamies Elina Siivonen.

Turun Sanomien oma vaalipaneeli on luvassa lauantaina kello 13 alkaen kauppakeskus Myllyssä. Tämä paneeli striimataan ts.fi/katso-sivulle. Jos et ehdi paikan päälle tai suoran lähetyksen ääreen, paneelin on katsottavissa videotallenteena verkkosivuiltamme.

Turun Sanomat näyttää myös Salon Seudun Sanomien vaalipaneelin, joka järjestetään tiistaina 21.3. kello 17 kauppakeskus Plazassa. Tämän paneelin voi katsoa suorana lähetyksenä tai tallenteena myö ts.fi/katso-sivulla.

Uudenkaupungin Sanomat, Laitilan Sanomat ja Salon Seudun Sanomat kuuluvat samaan mediakonserniin.