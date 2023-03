Pormestari Arve osallistuu EU:n kaupunkipolitiikkaan keskittyvään konferenssiin Torinossa

Turun pormestari Minna Arve osallistuu huomenna torstaina alkavaan Euroopan unionin Cities Forum -konferenssiin Italian Torinossa. Tapahtuman teemana on “Together for green and just cities” eli kaupunkien tekemä työ vihreän siirtymän edistämiseksi oikeudenmukaisella ja kansalaiset mukaan ottavalla tavalla.

Arve osallistuu torstaina paneelikeskusteluun, jossa keskitytään kaupunkien tarpeisiin ja haasteisiin vihreän siirtymän toteuttamisessa sekä siihen, miten EU voi tukea kaupunkeja tässä työssä. Puheenvuorossaan Arve tulee nostamaan esiin Turun innovatiivisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

– Vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus Suomelle ja Turun alueelle. Tuoreimmissa arvioissa on esitetty, että vihreä siirtymä voi tuoda Suomelle jopa 85–100 miljardin euron vientitulot vuoteen 2035 mennessä. Sen lisäksi, että vihreä siirtymä luo paikallista hyvinvointia ja kasvua, on kaupungin sekä turkulaisten yritysten ja yhteisöjen aktiivisella toiminnalla myös globaalia merkittävyyttä, toteaa pormestari Minna Arve kaupungin tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun kaupunki valittiin viime vuonna mukaan kahteen EU:n ilmastomissioon (100 hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missio sekä ilmastonmuutokseen sopeutumismissio). Osallistuminen näihin missioihin on jo poikinut kaksi EU-hanketta, joiden odotetaan tuovan alueen toimijoille lähes kolmen miljoonan euron rahoituksen ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien haasteiden torjumiseen.

– Eurooppalaisella yhteistyöllä ja yhteistyöverkostojen rakentamiselle voidaan edesauttaa Turun alueen toimijoiden strategisten tavoitteiden toteutumista esimerkiksi EU-rahoituksen ja tiedonvaihdon kautta. Siksi näissä pöydissä on tärkeää olla aktiivinen ja tarttua esimerkiksi eri rahoitusmahdollisuuksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, painottaa Arve.

Konferenssin yhteydessä järjestetään myös useita korkean tason tapaamisia. Pormestari Arve tapaa muun muassa EU:n alue- ja rakennepolitiikasta vastaavan komissaarin Elisa Ferreiran yhdessä muiden kaupunginjohtajakollegoiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tapaaminen alue- ja rakennepolitiikan pääosaston vt. pääjohtajan Normuns Popensin sekä 100 hiilineutraalia kaupunkia -mission johtajan ja ympäristöpääosaston apulaispääjohtajan Patrick Childin kanssa.

Konferenssiin osallistuu pormestarin lisäksi myös Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston päällikkö Saara Nuotio-Coulon.

Cities Forum on komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston noin joka toinen vuosi järjestämä EU:n kaupunkipolitiikkaan keskittyvä kaksipäiväinen tapahtuma. Nyt järjestettävä tapahtuma on järjestyksessään viides. Tapahtumaan odotetaan noin 750 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.