Sisäministeriö haluaa käyttää valtion etuosto-oikeutta Imatran kiinteistökaupassa

Sisäministeriö esittää valtiovarainministeriölle valtion etuosto-oikeuden käyttöä Imatralla sijaitsevan kiinteistön kaupassa.

Alkuvuodesta tehty kiinteistökauppa on ollut sisäministeriön ja Rajavartiolaitoksen tarkastelussa tammikuusta alkaen. Tehtyjen selvitysten perusteella on päätetty, että kiinteistön hankkiminen valtion omistukseen on tarpeen rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden varmistamiseksi sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Valtiolla on etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Lopullisen päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee valtiovarainministeriö. Selvitystensä jälkeen valtiovarainministeriö ratkaisee etuosto-oikeuden käytön ja siihen tarvittavan rahoituksen.