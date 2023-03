Liikenneonnettomuus hidastaa liikennettä Salonkadun ja Inkereentien risteyksessä Salon keskustassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle keskiviikkona kello 10.07.

Liikenne alueella on ruuhkautunut pahoin. Silminnäkijän mukaan onnettomuudessa on osallisena henkilöauto ja raskas ajoneuvo. Henkilöauto on vaurioitunut pahoin. Pelastuslaitoksen mukaan yksi henkilö on toimitettu sairaalaan.