LILLI JOKELA

Vehmaalaisten Tiina ja Toni Hokunin sikatilan pelastus on oma teurastamo, jonka ansiosta he toimivat markkinoilla ketterästi lähellä kuluttajaa. Perheen poika Santtu Hokuni (oik.) on tullut avuksi kehittämään verkkokauppaa ja markkinointia. Tilalla kasvatetaan myös harvinaista mangalitzaa, joka laiduntaa ulkona läpi vuoden.