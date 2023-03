Neulavirhe sokerimittauksissa altistanut kymmenet turkulaiset kotihoidon asiakkaat veriteitse tarttuville taudeille

Turun Paltan alueen kotihoidossa on tapahtunut verinäytteen ottamiseen liittyvä neulavirhe, jonka takia kotihoidon asiakkaita on saattanut altistua veriteitse tarttuville taudeille, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha). Alustavan arvion mukaan tartuntariskissä on noin 50 Turun Paltan kotihoidon asiakasta. Asia tuli ilmi Varhan kotihoidon omavalvonnassa.

Havaittu neulavirhe liittyy verensokerin mittaamiseen.

Omavalvontakäynnillä kävi ilmi yhden työntekijän virheellinen tapa ottaa verensokerinäytteitä samalla neulalla. Varhan mukaan alustavien arvioiden mukaan veriteitse tarttuville taudeille on saattanut altistua noin 50 asiakasta. Mahdollisia altistuneita kartoitetaan varmuuden vuoksi myös muilta kotihoitoalueilta.

– Suhtaudumme tilanteeseen erittäin vakavasti. Tulemme olemaan kaikkiin neulavirheelle altistuneisiin asiakkaisiin yhteydessä henkilökohtaisesti tämän viikon aikana. Tarkistamme verensokerinäytteen ottamiseen liittyvät ohjeistukset kaikilla Varhan kotihoitoalueilla välittömästi, tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen ikääntyneiden palveluista toteaa tiedotteessa.

Neulavirheelle altistuneille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus verinäytteille ja seuranta jatkuu noin puolen vuoden ajan.

– Verensokerimittaus tehdään sormenpäästä ja tällaisessa toimenpiteessä riski veriteitse tarttuville taudeille on pieni. Toteutamme seurannan kansallisten ohjeiden mukaisesti ja varmistamme, että neulavirheelle altistuneet asiakkaat saavat tiedon tapahtuneesta ja mahdollisuuden verikokeisiin hyvin pikaisesti, hallintoylilääkäri Jutta Peltoniemi korostaa.

Kaikki neulavirheelle altistuneet asiakkaat saavat tarkat ohjeet kotihoidosta ja lisäksi hyvinvointialue tarjoaa heille mahdollisuuden keskustella asiasta tartuntatautien valvonnan ammattilaisten kanssa.

Varhan mukaan tapahtunut neulavirhe tullaan käymään kotihoidossa perusteellisesti läpi samalla varmistaen, että työntekijöiden ohjeet ja perehdytys ovat koko Varhan alueella yhtenäiset.

Uutinen päivittyy.