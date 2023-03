Helsingin poliisilaitos on tutkinut kymmeniä rikoksia, joissa on epäiltyinä helsinkiläisen katujengin jäseniä. Helsinkiläisjengin johtohahmoksi epäilty 24-vuotias mies on edelleen vangittuna ja hän on vuosien varrella ollut mukana useissa rikoksissa.

Helsinkiläisjengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään ampuneen lokakuussa 2021 useita laukauksia kohti 25-vuotiasta miestä Vuosaaressa. Yksi laukauksista osui asianomistajaa jalkaan. Tapaus siirtyy syyteharkintaan tapon yrityksenä. Miesten välillä epäillään olleen epäselvyyksiä velasta. Tapauksesta epäillään myös 18- ja 19-vuotiaita miehiä.

Toinen ampumistapaus sattui Vuosaaren McDonald’s-ravintolan pihassa kesäkuussa 2022. Tuolloin helsinkiläisjengin 24-vuotias johtohahmo ampui auton kyydistä useita laukauksia.

Poliisipartio pysäytti paikalta poistuneen auton ja otti 24-vuotiaan epäillyn ja kuljettajana toimineen 18-vuotiaan miehen kiinni. Heidät vangittiin myöhemmin ja se takavarikoitiin.

– Esitutkinnan perusteella epäilimme, että ampumisen kohteena olivat toisen helsinkiläisjengin jäsenet. He olivat ampumishetkellä McDonald’sin pihassa. Tapausta tutkittiin murhan yrityksenä, kertoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari.

Käräjäoikeudessa 24-vuotias mies tuomittiin ampuma-aserikoksesta ja laittomista uhkauksista seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Tuomio on lainvoimainen. Mies vapautui tutkintavankeudesta kesällä 2022.

Keväällä 2022 jengin 24-vuotiaan johtohahmon epäillään yrittäneen kiristää 26-vuotiaalta niin sanottua katusakkoa. Kiristäminen keskeytyi hetkeksi, kun johtohahmo oli vangittuna McDonald’sin ampumisen takia.

Kiristämisen epäillään jatkuneen epäillyn vapauduttua. Kun kiristyksen kohde ei maksanut summaa, epäilty alkoi uhkailla väkivallalla tämän lähipiiriä.

Poliisi epäilee, että katusakon kiristämiseen liittyy myös epäilty ryöstö lokakuussa 2022. Johtohahmon epäillään ryöstäneen kiristyksen kohteen läheisen henkilön Kaisaniemessä. Poliisi otti epäillyn kiinni seuraavana päivänä, ja hänet vangittiin. Tapaus siirtyy syyteharkintaan törkeänä ryöstönä.

Viiden helsinkiläisjengin jäsenen epäillään etsineen ryöstön asianomistajan ja tavanneen hänet Töölössä heti johtohahmon kiinnioton jälkeen. Heidän epäillään uhanneen uhria. Tämän tapauksen epäillyt ovat 24–29-vuotiaita. Tapaus siirtyy syyteharkintaan oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisena.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että johtohahmo jakoi vankilasta ohjeita jengin jäsenille ulkomaailmaan. Epäilty ohjeisti jäseniä vaikuttamaan häntä koskevien rikosasioiden asianomistajiin ja todistajiin.

Miehen epäillään myös suunnitelleen kiristyksen kohteen ja tämän läheisen vahingoittamista vapautumisensa jälkeen. Asia siirtyy syyteharkintaan törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna.