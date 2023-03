Nuoria katujengiläisiä epäillään useista rikoksista Helsingissä, poliisin mukaan ilmiöstä tullut uusi normaali

Helsingin poliisilaitos on tutkinut useita epäiltyjä rikoksia, joissa epäiltyinä on helsinkiläisen katujengin jäseniä, tiedottaa poliisi. Vuosina 2021–2022 tapahtuneeseen rikoskokonaisuuteen kuuluu yhteensä parikymmentä rikosta. Osa niistä on jo käsitelty käräjäoikeudessa.

Syyteharkintaan siirtyvät rikoskokonaisuudesta muun muassa kaksi törkeää ryöstöä, tapon yritys, törkeän kiristyksen yritys, törkeä ampuma-aserikos ja törkeitä huumausainerikoksia. Poliisi on takavarikoinut jengiläisiltä useita ampuma-aseita.

Kokonaisuudessa on yhteensä 23 iältään 18–29-vuotiasta epäiltyä. Heistä kuusi on ollut vangittuna parin viikon päästä syyteharkintaan siirtyvän esitutkinnan aikana. Jengin johtohahmoksi epäiltyä 24-vuotiasta miestä pidetään edelleen vangittuna.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tutkinnan kohteena ollut jengi tekee yhdessä rikoksia ja leimautuu vahvasti Helsingin yhteen alueeseen. Jengillä on myös oma nimi.

– He ihailevat ja esittelevät rikollista elämäntapaa sosiaalisessa mediassa. Gangsta rap -musiikkia käytetään välineenä tarinankerronnassa. Tällaisesta jengirikollisuudesta on tullut uusi normaali Helsingissä, kertoo rikosylitarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksiköstä.

Ryhmän jäseniä epäillään muun muassa Itä-Helsingissä syksyllä 2021 tapahtuneista epäillyistä törkeistä ryöstöistä. Yhdessä tapauksessa poliisi epäilee kolmen 18–19 vuotiaan miehen pakottaneen 15-vuotiaan nuoren autoonsa asella uhaten. Tapaus sattui Itäkeskuksen uimahallin parkkipaikalla.Epäillyt ryöstivät nuoren uhrinsa noin 20 minuuttia kestäneen autokyydin aikana. Pojan epäillään sopineen uimahallille tupakkakaupat hänelle entuudestaan tuntemattomien epäiltyjen kanssa.

Tapausta tutkittiin törkeänä vapaudenriistona ja törkeänä ryöstönä. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan jo aiemmin.