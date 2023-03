Finnwatch: Kokoomus ja RKP suhtautuvat kielteisesti verotietojen avoimuuden lisäämiseen

Finnwatch selvitti puolueiden kantoja veropohjan tiivistämiseen ja verotuksen läpinäkyvyyden lisäämiseen. Selvitys toteutettiin kaikille viime vaaleissa eduskuntaan valituille puolueille suunnatulla kyselyllä. Vastanneiden joukossa on ensimmäistä kertaa myös keskusta, joka on aiemmin jättänyt vastaamatta Finnwatchin verokyselyihin. Finnwatch on toteuttanut vastaavan kyselyn myös vuosina 2020 ja 2021.

Veropohjan tiivistämistä koskevat toimet saavat vahvimman tuen SDP:ltä, vasemmistoliitolta ja vihreiltä. Penseimmin niihin suhtautuvat kokoomus ja keskusta. Läpinäkyvyyden lisäämiseen tähtääviä toimia vastustavat ainoastaan kokoomus ja RKP. Tuki varakkaimpia hyödyttäville veroeduille saattaa vaikuttaa myös siihen, miten puolueet suhtautuvat verovapaiden tulojen julkisuuteen, kerrotaan Finnwatchilta.

Eniten vastustusta keräsi puolestaan päättyvällä hallituskaudella valmistelussa olleen mutta sittemmin kuopatun arvonnousuveron käyttöönotto. Myös osinkoverojärjestelmän uudistamista vastustetaan laajasti siitä huolimatta, että lähes kaikki asiantuntijat suosittelevat järjestelmän korjaamista.

– Osinkoverouudistuksen vastustus kaikesta olemassa olevasta tutkimustiedosta huolimatta viittaa siihen, että iso osa puolueista kuuntelee tarkemmalla korvalla varakkaita yritysomistajia edustavia lobbareita kuin tutkijoita ja muita veroasiantuntijoita, sanoo tiedotteessa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Esitetyistä toimista laajinta kannatusta nauttivat väliyhteisölain tiukentaminen sekä yhteisöjen saamien osinkojen veropohjan tiivistäminen. Näistä jälkimmäisen kohdalla puolueiden ehdottamissa keinoissa oli kuitenkin isoja eroja.

Pelkästään yritysten harjoittaman kansainvälisen aggressiivisen verosuunnittelun on arvioitu aiheuttavan Suomelle satojen miljoonien eurojen vuotuiset veromenetykset. Merkittäviä lisätuloja olisi saatavilla myös kotimaisia veropohjan aukkoja tilkitsemällä.

Valtiovarainministeriön tuoreen arvion mukaan esimerkiksi listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen uudistaminen yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän esityksen mukaisesti kasvattaisi verotuloja 430 miljoonalla eurolla.