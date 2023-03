Kesäkuussa järjestetään Turun ruokaviikot, jonka ohjelmassa on jättipiknik ja Michelin-tähtien jakotilaisuus

Tulevana kesänä toteutetaan ensimmäistä kertaa Turun ruokaviikot, jossa juhlistetaan maailman kuuluisinta ruokatapahtumaa, Michelin-tähtien jakotilaisuutta, jota Turku saa isännöidä.

Ohjelmaa voivat kesäkuussa osallistua järjestämään kaikki ruoka-alan ammattilaiset ja yksittäiset tapahtumat kootaan yhteen tapahtumaviikkojen alle Turun päivän ohjelman tapaan. Tapahtuman ohjelma löytyy kaupungin nettisivuilta.

– Se, että Turku saa isännöidä tänä vuonna ensimmäistä kertaa Michelin-tähtien luovutustilaisuutta, on herättänyt ennennäkemättömän määrän kiinnostusta ruoka-alan toimijoiden keskuudessa. Meillä kaikilla on kova halu näyttää, miten hieno ja monipuolinen ruokakaupunki Turku on, kertoo tapahtumajohtaja Antti Kirkkola kaupungin tiedotteessa.

Turun Nuorkauppakamari kutsuu kaikki turkulaiset viettämään kaupungin suurinta piknikiä lauantaina 10. kesäkuuta ja nauttimaan Turun kauniista jokirannasta ja puistoista. Samalla Nuorkauppakamari haastaa kaupat ja ravintolat kehittämään piknik-paketteja myyntiin tuona ajankohtana. Kauppatorille suunnitellaan myös Turun ruokaviikoille monipuolista ohjelmaa.