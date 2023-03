Varsinaissuomalaisilta nuorilta kysytään mielipiteitä ehkäisypalvelujen kehittämiseen

Kaikilla varsinaissuomalaisilla nuorilla on maaliskuun ajan mahdollisuus osallistua ehkäisypalvelujen kehittämiseen sekä seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterveyden edistämiseen opinnäytetyöhön kuuluvan kyselyn myötä. Kysely toteutetaan Kerro kantasi -palvelun kautta. Kysely kohdennetaan 15–20-vuotiaille nuorille.

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkoi marraskuussa 2022. Kaikilla alle 25-vuotiailla tulee olla asuinpaikasta tai sukupuolesta riippumatta saatavilla itselleen sopivin ehkäisymenetelmä ja hankkeen aikana nuorten on mahdollista saada muun muassa maksuttomia ehkäisyvälineitä. Kyselyssä on 15 kysymystä ja valmiit vastausvaihtoehdot. Kysely toteutetaan anonyymisti. Kysely liittyy Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön, jonka takana on opiskelija, terveydenhoitaja-kätilö Katri Alanko.

– Päädyin aiheeseen, sillä olin kiinnostunut käynnissä olevasta ehkäisyhankkeesta. Ehkäisypalvelujen yhtenäistäminen ja maksuton ehkäisy ovat tärkeä askel kohti nuorten tasa-arvoisia seksuaaliterveyden palveluja. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on tärkeää, kun suunnitellaan nuorten ehkäisypalvelujen toteutusta hankkeen jälkeen, tällä hetkellä äitiysneuvolassa työskentelevä Alanko kertoo Varhan tiedotteessa.

Kehittämistyön toimeksiantajana on Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, ehkäisypalvelujen projekti. Projektissa on tarkoitus muun muassa yhdenmukaistaa ja kehittää alle 25-vuotiaiden ehkäisypalveluita. Projektin tavoitteena on taata jatkossa palvelujen yhdenmukaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus.