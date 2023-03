Jussi Tuulensuu eroaa Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä, taustalla päihtymys ja ahdistava käytös

Jussi Tuulensuu on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta ja Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä.

Julkisuudessa levisi viikonloppuna tietoja Aamulehden vastaavan päätoimittajan Jussi Tuulensuun epäasiallisesta käytöksestä ainejärjestön vuosijuhlissa Tampereella.

Tuulensuu kertoo, että tapahtumien valossa hän ei näe mahdollisuutta jatkaa uskottavasti Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävässä.

– Luovun siitä, jotta Aamulehdellä, Sanoman Pirkanmaan journalistiyhteisöllä ja brändeillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset jatkaa hyvää työtään ja lukijoidensa palvelemista. Olen hyvin pahoillani tapahtuneesta ja pyydän anteeksi asianosaisilta. Otan tästä opikseni. Kollegoita ja kumppaneita kiitän hyvästä yhteistyöstä, kertoo Jussi Tuulensuu Sanoma Median tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tapahtumia on selvitetty tarkemmin, ja tiedossa on tällä hetkellä selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan, kerrotaan Sanoma Mediasta.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta kertoo, että työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä.

– Tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa, Kalsta jatkaa.

Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin ainejärjestö Vostok on kertonut tiedotteessaan, että järjestön 30-vuotisjuhlissa Tampereella tapahtui lauantaina 11. maaliskuuta useita häirintätapauksia. Ainejärjestö on kertonut suhtautuvansa tapauksiin vakavasti ja tuomitsevansa kaiken häirinnän. Vostok ry on kertonut olevansa yhteydessä Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden kanssa vielä tänään.

Ainejärjestö kerää juhlien osallistujilta tietoja koetusta tai nähdystä häirinnästä. Häirintätapauksia käsitellään luottamuksellisesti.

Vostok ry ei kommentoi tapauksia vielä tarkemmin, jotta voi suojella häirinnän uhreja ja saada tilanteesta kokonaiskuvan.